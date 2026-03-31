СМИ: США выпустили на Ближнем Востоке сотни ракет Tomahawk и тысячи крылатых JASSM

Война против Ирана заставила армию США использовать сотни дорогих дальнобойных ракет Tomahawk и тысячу крылатых ракет "воздух-земля" JASSM.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам неназванного собеседника, говорившего на условиях анонимности, США запустили сотни ракет Tomahawk стоимостью 2 млн долларов и более тысячи более незаметных ракет JASSM стоимостью 1,5 млн долларов.

Хотя во многих ударах применялись более дешевые боеприпасы JDAM, крылатые ракеты все еще активно используются, поскольку в некоторых частях иранского воздушного пространства операции на близком расстоянии остаются рискованными.

До войны в запасах США было около 4 тысяч ракет Tomahawk, а компания RTX Corp. производит около 100 таких ракет каждый год.

Согласно правительственным документам, компания Lockheed может изготовить в этом году максимум около 860 ракет JASSM.

Оба типа ракет предназначены для полетов на большие расстояния, прорыва систем ПВО и поражения небольших целей.

Также, по подсчетам, в течение войны было выпущено не менее 2400 ракет-перехватчиков, а возможно, и гораздо больше. Подавляющее большинство из них – это ракеты Patriot PAC-3 и GEM-T, которых в странах Персидского залива до войны было менее 2800, согласно данным о разрешениях на иностранные военные продажи США и оценкам трех экспертов и лица, знакомого с этим вопросом.

На фоне дефицита ракет и средств ПВО, по данным СМИ, Соединенные Штаты попросили Польшу перебросить одну из своих ракетных батарей Patriot и некоторые ракеты PAC-3 MSE на Ближний Восток.

По данным Politico, представители администрации американского президента Дональда Трампа начали предупреждать страны, что поставки оружия США в Украину могут быть прерваны в ближайшие месяцы, поскольку Пентагон отдает приоритет его использованию в войне в Иране.