У Німеччині критикують заяви Мерца, який хоче виїзду до 80% сирійців

Заяви канцлера Фрідріха Мерца щодо повернення до 80% сирійців, які проживають у Німеччині, викликали широку критику, в тому числі з боку його партнера по коаліції, СДПН.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

"Канцлеру не варто називати конкретні цифри щодо конкретних часових рамок, оскільки це породжує очікування, які він може не виправдати", – заявила заступниця голови СДПН Анке Релінгер.

Після зустрічі з тимчасовим президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа в канцелярії Мерц заявив, що мета полягає в тому, щоб 80% з більш ніж 900 тисяч сирійців, які перебувають у Німеччині, повернулися на батьківщину протягом наступних трьох років.

Канцлер додав, що сирійський лідер висловив таке бажання. Той своєю чергою підкреслив, що громадянська війна в Сирії закінчилася і що, в принципі, перспектива повернення існує.

Релінгер висловила розуміння бажання сирійського президента. Деякі сирійці, безумовно, підуть назустріч, і це було б добре, вказала вона.

"Однак багато сирійців тепер є нашими співвітчизниками, тому що вони інтегровані тут, працюють у дефіцитних професіях, доглядають за людьми похилого віку або водять автобуси, а нерідко навіть стали громадянами Німеччини", – сказала Релінгер.

У Німецькій лікарняній федерації зазначили, що сирійські лікарі становлять найбільшу групу серед іноземних лікарів у Німеччині. "Тому вони мають велике значення для охорони здоров'я", – сказала заступниця голови Генрієтта Ноймаєр. На кінець 2024 року в німецьких лікарнях працювало 5 745 сирійських лікарів.

Сирійські медичні працівники також мають величезне значення у сфері медсестринства. За оцінками Німецького союзу лікарень, у німецьких лікарнях працює понад 2 тисячі сирійських медсестер.

"Якщо ці фахівці знову покинуть країну, це матиме помітний вплив на надання медичної допомоги. Примушувати їх повернутися було б непродуктивно з точки зору охорони здоров'я", – сказала Ноймаєр.

Депутатка від Партії зелених Луїза Амтсберг, доповідач з питань Сирії та Близького Сходу в Комітеті у закордонних справах, назвала появу канцлера "ганебною". "Він тривожить сотні тисяч німецьких сирійців, у яких складається враження, що в найближчі роки їм знову доведеться покинути Німеччину", – сказала Амтсберг.

"Той, хто висуває такі цифри, не тільки ігнорує крихку ситуацію з безпекою в Сирії, але і той факт, що багато сирійських біженців вже давно стали частиною нашого суспільства", – сказала вона.

Лідерка Партії зелених Франциска Брантнер розкритикувала запропоновану квоту на повернення сирійських біженців як "дивовижну". "Для багатьох людей повернення до Сирії ще навіть не є варіантом", – сказала Брантнер.

Даніель Тім, дослідник міграції з Констанца, вважає мету повернення близько 80% сирійців, які проживають у Німеччині, абсолютно нереалістичною.

"Такі високі цифри повернення, швидше за все, виявляться ілюзією і недосяжними навіть за умови добровільного від'їзду", – сказав він.

Поки що лише кілька тисяч сирійців добровільно повернулися на батьківщину. Залишається незрозумілим, чому це має докорінно змінитися. Те ж саме стосується і примусових депортацій.

Як повідомлялося, президент Сирії Ахмед аль-Шараа прибув до Німеччини для проведення переговорів у Берліні на тлі суперечок щодо доречності його візиту

Німецький міністр внутрішніх справ Александр Добріндт раніше заявив, що уряд хоче досягти угоди з Сирією про депортацію осіб, які просили про притулок, але їхні заяви відхилили.