В Германии критикуют заявления Мерца, который хочет выезда до 80% сирийцев

Заявления канцлера Фридриха Мерца о возвращении до 80% сирийцев, проживающих в Германии, вызвали широкую критику, в том числе со стороны его партнера по коалиции, СДПГ.

"Канцлеру не стоит называть конкретные цифры относительно конкретных временных рамок, поскольку это порождает ожидания, которые он может не оправдать", – заявила заместитель председателя СДПГ Анке Релингер.

После встречи с временным президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа в своей канцелярии Мерц заявил, что цель состоит в том, чтобы 80% из более чем 900 тысяч сирийцев, находящихся в Германии, вернулись на родину в течение следующих трех лет. Канцлер добавил, что аль-Шараа выразил такое желание. Тот в свою очередь подчеркнул, что гражданская война в Сирии закончилась и что, в принципе, перспектива возвращения существует.

Релингер выразила понимание желания сирийского президента. Некоторые сирийцы, безусловно, пойдут навстречу, и это было бы хорошо, указала она.

"Однако многие сирийцы теперь являются нашими соотечественниками, потому что они интегрированы здесь, работают в дефицитных профессиях, ухаживают за пожилыми людьми или водят автобусы, а нередко даже стали гражданами Германии", – сказала Релингер.

В Немецкой больничной федерации отметили, что сирийские врачи составляют самую большую группу среди иностранных врачей в Германии. "Поэтому они имеют большое значение для здравоохранения", – сказала заместитель председателя Генриетта Ноймайер. На конец 2024 года в немецких больницах работало 5 745 сирийских врачей.

Сирийские медицинские работники также имеют огромное значение в сфере медсестринства. По оценкам Немецкого союза больниц, в немецких больницах работает более 2 тысяч сирийских медсестер.

"Если эти специалисты снова покинут страну, это окажет заметное влияние на оказание медицинской помощи. Принуждать их вернуться было бы непродуктивно с точки зрения здравоохранения", – сказала Ноймаер.

Депутат от Партии зеленых Луиза Амтсберг, докладчик по вопросам Сирии и Ближнего Востока в Комитете по иностранным делам, назвала появление канцлера "позорным".

"Он тревожит сотни тысяч немецких сирийцев, у которых складывается впечатление, что в ближайшие годы им снова придется покинуть Германию", – сказала Амтсберг.

"Тот, кто выдвигает такие цифры, не только игнорирует хрупкую ситуацию с безопасностью в Сирии, но и тот факт, что многие сирийские беженцы уже давно стали частью нашего общества", – сказала она.

Лидер Партии зеленых Франциска Брантнер раскритиковала предложенную квоту на возвращение сирийских беженцев как "удивительную". "Для многих людей возвращение в Сирию еще даже не является вариантом", – сказала Брантнер.

Даниэль Тим, исследователь миграции из Констанца, считает цель возвращения около 80% сирийцев, проживающих в Германии, абсолютно нереалистичной.

"Такие высокие цифры возвращения, скорее всего, окажутся иллюзией и будут недостижимыми даже при условии добровольного отъезда", – сказал он.

Пока что лишь несколько тысяч сирийцев добровольно вернулись на родину. Остается непонятным, почему это должно в корне измениться. То же самое касается и принудительных депортаций.

Немецкий министр внутренних дел Александр Добриндт ранее заявил, что правительство хочет достичь соглашения с Сирией о депортации лиц, которые просили об убежище, но их заявления отклонили.