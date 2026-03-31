В Естонії знайшли уламки невідомого дрона

Повітряний простір Естонії у ніч проти 31 березня порушили кілька невідомих безпілотників; уламки одного із БпЛА знайшли у повіті Тартумаа, що межує з Росією.

Про це пише ERR, передає "Європейська правда".

Як писали, естонські збройні сили оголосили повітряну тривогу в кількох районах країни у ніч проти 31 березня. Тоді кілька невідомих безпілотників рухалися до повітряного простору Естонії.

Начальник відділу стратегічних комунікацій Сил оборони Естонії полковник Уку Арольд заявив, що Україна цієї ночі атакувати російські території біля Балтійського моря за допомогою дронів, і кілька, ймовірно, збилися з курсу та потрапили в повітряний простір Естонії.

"Україна атакує військову інфраструктуру Росії та об’єкти, які підтримують війну, а Росія намагається відбивати ці атаки, зокрема, збиваючи дрони з курсу різними засобами. Найімовірніше, йдеться саме про такі дрони, що збилися з курсу", – сказав Арольд.

За його словами, уламки одного дрона знайшли в волості Кастре в повіті Тартумаа.

Також він підтвердив, що кілька дронів заходили в повітряний простір Естонії та були зафіксовані як радарами, так і винищувачами. При цьому жоден із них не був збитий на території країни.

Нагадаємо, ввечері 30 березня Національні збройні сили Латвії виявили поблизу кордону з Росією невідомий безпілотник.

Також писали, що під час серії ударів України по російських портах довкола Петербурга минулого тижня кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії. Перед тим дрон розбився у Литві.

29 березня безпілотники, щонайменше один з яких був українським, порушили повітряний простір на південному сході Фінляндії. В МЗС заявили, що перепросили у фінської сторони через інцидент.