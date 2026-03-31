В Естонії оголошували повітряну тривогу через невідомі дрони

У ніч проти вівторка, 31 березня, естонські збройні сили оголосили повітряну тривогу в кількох районах: кілька невідомих безпілотників рухалися до повітряного простору країни.

Спершу повітряну тривогу оголосили в Східній та Західній Віронії, а пізніше її розширили в південні та центральні регіони.

За даними Збройних сил, кілька дронів досягли території Естонії, але жоден з них не був збитий. О 6-й ранку Збройні сили оголосили про скасування тривоги.

Літак авіакомпанії Finnair, що летів з Гельсінкі до Тарту, розвернувся над після отримання попередження. Рейс з Тарту до Гельсінкі, який мав вилетіти о 05:40 ранку, також було скасовано.

Нагадаємо, ввечері 30 березня Національні збройні сили Латвії виявили поблизу кордону із Росією невідомий безпілотник.

Також писали, що під час серії ударів України по російських портах довкола Петербурга минулого тижня кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії. Перед тим дрон розбився у Литві.

29 березня безпілотники, щонайменше один з яких був українським, порушили повітряний простір на південному сході Фінляндії. В МЗС заявили, що перепросили у фінської сторони через інцидент.