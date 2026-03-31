В воздушном пространстве Эстонии находилось до 10 дронов, проверяют три локации

В ночь на 31 марта в воздушном пространстве Эстонии находилось менее 10 иностранных беспилотников, Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) проверяет три места, где они могли упасть.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Руководитель отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд рассказал на пресс-конференции, что это была четвертая ночь массированной атаки украинских дронов на военную инфраструктуру и инфраструктуру, поддерживающую войну, в северо-западной части России.

"В результате этой ситуации ночью на территорию Эстонии также попали несколько дронов, при этом никто не спрашивал у Эстонии разрешения на это", – сказал Арольд.

Эстония отслеживала дроны и вела мониторинг воздушного пространства совместно с союзниками.

Силы обороны отправили жителям три оповещения об опасности в соответствии с тем, в каком регионе угроза начинала реализовываться. Первое предупреждение было разослано до попадания дронов в воздушное пространство Эстонии. Беспилотники входили в воздушное пространство страны несколько раз, угроза миновала утром.

Количество обнаруженных или предполагаемых дронов на территории Эстонии составляет менее десяти.

Дроны летели с юга и востока, ни одного аппарата не зафиксировано с запада или севера. В тех уездах, которые были указаны в оповещении о тревоге, дроны либо уже находились, либо вот-вот должны были войти, прокомментировал Арольд глубину проникновения беспилотников на территорию Эстонии. "В итоге вне зоны повышенной опасности остались только Ляенемаа и острова", – добавил он.

Некоторые дроны двигались над Эстонией по прямой траектории, другие – нет. Истребители союзников идентифицировали беспилотники, летевшие в небе, и были готовы их сбить.

"Истребители союзников в определенных случаях обнаруживали и видели дроны, возможность для выстрела была. Однако здесь всегда есть два момента для оценки: целесообразность – уйдет ли он сам – и безопасность, поскольку мы живем в мирное время. Если есть риск того, что ракета или обломки дрона упадут в месте, где могут пострадать люди, или попадут на территорию другого государства, выстрел не производится", – сказал Арольд.

Зоны опасности определяли исходя из реальной вероятности перемещения дронов.

"У нас нет доказательств того, что кто-то намеренно залетел в Рапламаа или Пярнумаа. На дроны воздействуют различными средствами, из-за чего они не делают того, что должны были – уничтожать российскую военную машину – и могут оказаться очень далеко от цели", – пояснил Арольд.

По состоянию на утро PPA проверял три локации, где дроны могли упасть. В одной из них, в волости Кастре Тартуского уезда, полиция обнаружила обломки беспилотника. В течение суток в PPA поступило 49 сообщений от граждан, ведомство проверяет информацию.

Эстония планирует развивать эшелонированную противовоздушную оборону. Арольд подчеркнул, что такого "защитного купола", через который ничего не может просочиться, еще не изобрели.

Также сообщалось, что во время серии ударов Украины по российским портам вокруг Петербурга на прошлой неделе несколько беспилотников "заблудились" на территорию стран Балтии, два разбились в Латвии и Эстонии. Перед тем дрон разбился в Литве. МИД Украины принес извинения странам Балтии за эти инциденты.