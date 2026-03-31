Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна раскритиковал новые доказательства того, что его венгерский коллега Петер Сийярто координировал действия с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Тсахкна заявил, что новые доказательства, обнародованные журналистами-расследователями, разоблачают прямую координацию действий между Сийярто и Лавровым.

Он отметил, что это свидетельствует о том, как Венгрия и Словакия действуют в интересах Кремля.

"Это подрывает нашу безопасность, единство ЕС и меры, которые мы принимаем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию", – добавил глава МИД Эстонии.

Напомним, 31 марта в СМИ слили аудиозаписи разговора Лаврова и Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне скандала о возможной передаче Будапештом Москве деталей закрытых обсуждений в ЕС.

Среди разговоров, в частности, был и такой, который касался лоббирования Сийярто отмены санкций ЕС против сестры российского олигарха Алишера Усманова – Гульбахор Исмаиловой.

После этого Сийярто в очередной раз раскритиковал санкционную политику Европейского Союза против РФ.

