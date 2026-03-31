К Франции и Румынии переходит миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии

Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, которую завершает Испания, во вторник продолжат французские войска, которым будут помогать коллеги из Румынии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Во вторник на авиабазе Шяуляй состоится церемония смены военных подразделений, выполняющих эту миссию.

Новоприбывшие французские военные с четырьмя истребителями Dassault Rafale примут миссию воздушной полиции от Королевских ВВС Испании, которые охраняли небо над странами Балтии с помощью истребителей F-18 Hornet.

Как сообщило Министерство национальной обороны Литвы, в миссии приняли участие около 200 военнослужащих, включая пилотов, техников, медицинский персонал, группы поддержки, связистов и других специалистов.

Во время миссии контингент, дислоцированный в Шяуляе, общался с общиной города, принимал школьников и студентов на экскурсиях, участвовал в городских мероприятиях, а также оказывал поддержку жителям комплексного дома-интерната.

Подразделение ВВС Румынии с шестью истребителями F-16 Fighting Falcon прибывает в Литву в качестве дополнительного контингента.

Военнослужащие ВВС Франции будут участвовать в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии уже в девятый раз, а румынские военнослужащие – в четвертый.

Миссия Альянса по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

Напомним, в ночь на 31 марта в воздушном пространстве Эстонии находилось менее 10 иностранных беспилотников, Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) проверяет три места, где они могли упасть.

Также сообщалось, что во время серии ударов Украины по российским портам вокруг Петербурга на прошлой неделе несколько беспилотников "заблудились" на территорию стран Балтии, два разбились в Латвии и Эстонии. Перед тем дрон разбился в Литве. МИД Украины извинился перед странами Балтии за эти инциденты.

Миссию воздушной полиции НАТО привлекали во время этих инцидентов.