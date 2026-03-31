У Навроцького прокоментували нібито прохання США щодо Patriot

Глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький повідомив, що йому не відомо про початок будь-яких процедур з приводу можливого перекидання батареї Patriot на Близький Схід на прохання США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Видання Rzeczpospolita раніше повідомило, що під час неофіційних розмов із представниками Польщі від США пролунала пропозиція, аби польська влада розглянула можливість перекидання на Близький Схід однієї з батарей системи Patriot.

"Тут має бути ініціатива з боку уряду. Саме уряд у кожному такому випадку, коли польські збройні сили мають бути залучені за межами країни, повинен звернутися до президента з відповідним клопотанням, тобто ініціювати всю процедуру… Я в цьому плані не маю жодної інформації про те, що така процедура розпочалася", – прокоментував Богуцький.

Він додав, що Навроцький повернувся в понеділок після візиту до США, і він ще не мав можливості обговорити це питання з президентом.

Богуцький також відповів на запитання про те, як би відреагував президентський палац, якби згадане прохання пройшло офіційну процедуру.

"Я люблю говорити про те, що є, а не про те, що могло б статися. Я взагалі не знаю, чи буде таке прохання направлено. Нагадую, що ми є дуже лояльним союзником, ми насправді є тією прикордонною країною східного флангу НАТО, східного кордону Європейського Союзу. Ми виконуємо свої союзницькі зобов'язання в цьому напрямку. На нас лягає дійсно дуже велике навантаження, але ми з ним справляємося, – підкреслив Богуцький.

Після публікації Rzeczpospolita міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польські батареї Patriot та їхня зброя використовуються для захисту польського неба та східного флангу НАТО.

