У Навроцкого прокомментировали якобы просьбу США по Patriot

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий сообщил, что ему не известно о начале каких-либо процедур по поводу возможной переброски батареи Patriot на Ближний Восток по просьбе США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Издание Rzeczpospolita ранее сообщило, что во время неофициальных разговоров с представителями Польши от США прозвучало предложение, чтобы польские власти рассмотрели возможность переброски на Ближний Восток одной из батарей системы Patriot.

"Здесь должна быть инициатива со стороны правительства. Именно правительство в каждом таком случае, когда польские вооруженные силы должны быть привлечены за пределами страны, должно обратиться к президенту с соответствующим ходатайством, то есть инициировать всю процедуру... Я в этом плане не имею никакой информации о том, что такая процедура началась", – прокомментировал Богуцкий.

Он добавил, что Навроцкий вернулся в понедельник после визита в США, и он еще не имел возможности обсудить этот вопрос с президентом.

Богуцкий также ответил на вопрос о том, как бы отреагировал президентский дворец, если бы упомянутая просьба прошла официальную процедуру.

"Я люблю говорить о том, что есть, а не о том, что могло бы произойти. Я вообще не знаю, будет ли такая просьба направлена. Напоминаю, что мы являемся очень лояльным союзником, мы на самом деле являемся той пограничной страной восточного фланга НАТО, восточной границы Европейского Союза. Мы выполняем свои союзнические обязательства в этом направлении. На нас ложится действительно очень большая нагрузка, но мы с ней справляемся, – подчеркнул Богуцкий.

После публикации Rzeczpospolita министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские батареи Patriot и их оружие используются для защиты польского неба и восточного фланга НАТО.

Напомним, по данным СМИ, война против Ирана заставила армию США использовать сотни дорогих дальнобойных ракет Tomahawk и тысячу крылатых ракет "воздух-земля" JASSM.