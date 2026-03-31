Трамп накинувся на Францію і сказав Британії піти й "забрати нафту" з Близького Сходу

Американський президент Дональд Трамп у вівторок вчергове виступив із різкою критикою на адресу ключових європейських союзників, Франції та Великої Британії, звинувативши їх у недостатній підтримці дій США на Близькому Сході.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

В одному дописі Трамп висловив обурення діями Парижа, заявивши, що Франція заблокувала проліт через свій повітряний простір літакам з військовим вантажем для Ізраїлю.

"Франція проявила себе дуже некорисною стосовно "іранського ката", якого, на щастя, вдалося усунути! США це запам’ятають", – написав американський лідер.

Інший жорсткий випад він спрямував у бік Лондона. Коментуючи проблеми з постачанням авіаційного пального через заблоковану Ормузьку протоку, Трамп дорікнув Британії за відмову брати участь у поваленні іранського режиму.

"Я маю пропозицію: по-перше, купуйте у США, у нас його (авіаційного палива) вдосталь, і, по-друге, наберіться трохи запізнілої сміливості, вирушайте до протоки і просто заберіть його. Вам доведеться почати вчитися боротися самостійно, США більше не будуть там, щоб допомогти вам, так само, як ви не були там для нас. Іран, по суті, знищений. Найважче вже зроблено. Ідіть і заберіть свою нафту!" – написав глава Білого дому.

Нагадаємо, напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни з Іраном США, можливо, доведеться переглянути свої відносини з НАТО. Рубіо назвав "відсутність підтримки" з боку НАТО під час конфлікту на Близькому Сході "дуже розчаровуючою".

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо на них буде здійснено напад.

Президент США також назвав НАТО "паперовим тигром" і заявив, що Сполучені Штати запам’ятають "бездіяльність" союзників у війні проти Ірану.