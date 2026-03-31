Трамп набросился на Францию и сказал Британии пойти и "забрать нефть" с Ближнего Востока

Американский президент Дональд Трамп во вторник в очередной раз выступил с резкой критикой в адрес ключевых европейских союзников, Франции и Великобритании, обвинив их в недостаточной поддержке действий США на Ближнем Востоке.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

В одном посте Трамп выразил возмущение действиями Парижа, заявив, что Франция заблокировала пролет через свой воздушный пространство самолетам с военным грузом для Израиля.

"Франция проявила себя очень бесполезной в отношении "иранского палача", которого, к счастью, удалось устранить! США это запомнят", – написал американский лидер.

Другой жесткий выпад он направил в сторону Лондона. Комментируя проблемы с поставками авиационного топлива из-за заблокированного Ормузского пролива, Трамп упрекнул Великобританию за отказ участвовать в свержении иранского режима.

"У меня есть предложение: во-первых, покупайте у США, у нас его (авиационного топлива) в избытке, и, во-вторых, наберитесь немного запоздалой смелости, отправляйтесь к проливу и просто заберите его. Вам придется начать учиться бороться самостоятельно, США больше не будут там, чтобы помочь вам, так же, как вы не были там для нас. Иран, по сути, уничтожен. Самое трудное уже сделано. Идите и заберите свою нефть!" – написал глава Белого дома.

Напомним, накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения войны с Ираном США, возможно, придется пересмотреть свои отношения с НАТО. Рубио назвал "отсутствие поддержки" со стороны НАТО во время конфликта на Ближнем Востоке "очень разочаровывающим".

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут отказаться от обещания защищать своих союзников по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение.

Президент США также назвал НАТО "бумажным тигром" и заявил, что Соединенные Штаты запомнят "бездействие" союзников в войне против Ирана.