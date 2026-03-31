Зеленський анонсував розмову з США щодо припинення вогню з РФ на великодні свята

Президент Володимир Зеленський анонсував переговори з американською командою щодо припинення вогню у російсько-українській війні на великодні свята.

Про це він сказав на початку неформального засідання Ради ЄС у закордонних справах у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

Зеленський під час свого виступу висловив сподівання, що США "залишаться рішучими" й допоможуть залучити Росію до тристоронньої зустрічі й "змусять її укласти мир".

Відтак він акцентував, що Україна запропонувала припинення вогню на великодні свята. За його словами, він у середу, 1 квітня, матиме розмову з американською делегацією щодо цього питання.

"Ми сподіваємося, що Сполучені Штати підтримають цю пропозицію, і чекаємо на відповідь від Росії", – додав український президент.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив 25 березня, що Росія блокує мирний процес, але попри це нещодавні переговори між українською та американською делегацією у США були змістовими.

21 березня українська переговорна команда перебувала в Маямі, де провела перемовини з представниками президента США щодо завершення війни.

Пізніше писали, що за оцінкою Зеленського, мирні переговори за участю України, США та Росії не перебувають у глухому куті.