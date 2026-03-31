Зеленский анонсировал разговор с США о прекращении огня с РФ на пасхальные праздники

Президент Владимир Зеленский анонсировал переговоры с американской командой о прекращении огня в российско-украинской войне на пасхальные праздники.

Об этом он сказал в начале неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Зеленский во время своего выступления выразил надежду, что США "останутся решительными" и помогут привлечь Россию к трехсторонней встрече и "заставят ее заключить мир".

Поэтому он акцентировал, что Украина предложила прекращение огня на пасхальные праздники. По его словам, он в среду, 1 апреля, будет иметь разговор с американской делегацией по этому вопросу.

"Мы надеемся, что Соединенные Штаты поддержат это предложение, и ждем ответа от России", – добавил украинский президент.

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил 25 марта, что Россия блокирует мирный процесс, но несмотря на это недавние переговоры между украинской и американской делегацией в США были содержательными.

21 марта украинская переговорная команда находилась в Майами, где провела переговоры с представителями президента США по завершению войны.

Позже писали, что по оценке Зеленского, мирные переговоры с участием Украины, США и России не находятся в тупике.