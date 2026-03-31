ЗМІ: у Франції заперечили закриття повітряного простору для літаків США

Франція не закривала свій повітряний простір військовим літакам США, які перевозять обладнання для операції проти Ірану, попри відповідні звинувачення американського президента Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", телеканалу BFMTV повідомило військове джерело.

Джерело також зазначило, умови для посадок військових літаків США залишаються незмінними: приземлятися на французьких авіабазах Істр та Авор можуть лише транспортні літаки.

Раніше американський президент Дональд Трамп поскаржився, що Франція заборонила літакам, що перевозять військову техніку, призначену для Ізраїлю, пролітати над своєю територією.

Водночас агенція Reuters з посиланням на західного дипломата та два джерела, ознайомлених з цим питанням, повідомила, що Париж не дозволив Ізраїлю використовувати свій повітряний простір для транспортування американської зброї, яка буде використана у війні проти Ірану. У Міністерстві закордонних справ та офісі президента Франції не коментували цю інформацію.

Раніше стало відомо, що Іспанія заборонила використання свого повітряного простору літакам США, залученим до військової кампанії проти Ірану.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни з Іраном США, можливо, доведеться переглянути свої відносини з НАТО. Рубіо назвав "відсутність підтримки" з боку НАТО під час конфлікту на Близькому Сході "дуже розчаровуючою".