СМИ: во Франции опровергли закрытие воздушного пространства для самолетов США

Франция не закрывала свое воздушное пространство для военных самолетов США, перевозящих оборудование для операции против Ирана, несмотря на соответствующие обвинения американского президента Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", телеканалу BFMTV сообщил военный источник.

Источник также отметил, что условия для посадок военных самолетов США остаются неизменными: приземляться на французских авиабазах Истр и Авор могут только транспортные самолеты.

Ранее американский президент Дональд Трамп пожаловался, что Франция запретила самолетам, перевозящим военную технику, предназначенную для Израиля, пролетать над своей территорией.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на западного дипломата и два источника, знакомых с этим вопросом, сообщило, что Париж не разрешил Израилю использовать свое воздушное пространство для транспортировки американского оружия, которое будет использовано в войне против Ирана. В Министерстве иностранных дел и офисе президента Франции не комментировали эту информацию.

Ранее стало известно, что Испания запретила использование своего воздушного пространства самолетам США, задействованным в военной кампании против Ирана.

Между тем государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения войны с Ираном США, возможно, придется пересмотреть свои отношения с НАТО. Рубио назвал "отсутствие поддержки" со стороны НАТО во время конфликта на Ближнем Востоке "очень разочаровывающим".