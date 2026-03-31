На півдні Фінляндії на льоду озера виявили безпілотник

У вівторок вранці прикордонна служба Фінляндії помітила безпілотний літальний апарат на льоду озера Пюхяярві, розташованого в муніципалітеті Паріккала на півднікраїни.

Про це повідомили фінські прикордонники, передає "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Озеро Пюхяярві в Карелії розташоване на фінській стороні в районах Паріккала і Кітее. Озеро заходить на територію Росії.

Прикордонна служба Північної Карелії ізолювала район інциденту для забезпечення безпеки розслідування.

За словами прикордонників, ситуація не становить небезпеки для громадян.

Поліція взяла на себе відповідальність за розслідування щодо пристрою.

Національна кримінальна поліція Фінляндії підтримує владу на місці і окремо оцінює умови для можливого власного попереднього розслідування.

У неділю у Фінляндії впали два безпілотники: один в Луумякі, а інший – на північ від Коуволи.

В МЗС України перепросили перед партнерами за ці випадки.

Вранці 31 березня на території Естонії знову знайшли безпілотник, що розбився там, всього повітряний простір могли порушити близько десятка апаратів.

Водночас Москва просуває наратив, що ці країни нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по російських портах.