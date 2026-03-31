На юге Финляндии на льду озера обнаружили беспилотник на льду озера

Во вторник утром пограничная служба Финляндии заметила беспилотный летательный аппарат на льду озера Пюхьяярви, расположенного в муниципалитете Париккала на юге страны.

Об этом сообщили финские пограничники, передает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Озеро Пюхяярви в Карелии расположено на финской стороне в районах Париккала и Китее. Озеро заходит на территорию России.

Пограничная служба Северной Карелии изолировала район инцидента для обеспечения безопасности расследования.

По словам пограничников, ситуация не представляет опасности для граждан.

Полиция взяла на себя ответственность за расследование в отношении устройства.

Национальная уголовная полиция Финляндии поддерживает власти на месте и отдельно оценивает условия для возможного собственного предварительного расследования.

В воскресенье в Финляндии упали два беспилотника: один в Луумяки, а другой – к северу от Коуволы.

В МИД Украины извинились перед партнерами за эти случаи.

Утром 31 марта на территории Эстонии снова нашли беспилотник, разбившийся там, всего воздушное пространство могли нарушить около десятка аппаратов.

В то же время Москва продвигает нарратив, что эти страны якобы позволили Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по российским портам.