Латвия выразила России протест в связи с дезинформацией вокруг украинских БПЛА

Латвия выразила России протест в связи с распространением дезинформации о том, будто Латвия разрешает Украине использовать свою территорию для атак на российские порты.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Латвии, пишет "Европейская правда".

31 марта Министерство иностранных дел Латвии передало российскому посольству в Риге официальную ноту протеста в связи с российской кампанией дезинформации против стран Балтии.

"Латвия отвергает как совершенно безосновательные ложные утверждения, распространяемые Россией, о том, что Латвия якобы разрешила использовать свою территорию для атак БПЛА против России, и требует немедленно отозвать эту вопиюще ложную информацию", – говорится в заявлении.

В МИД Латвии также подчеркнули, что агрессивная война России против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН, а Украина имеет легитимное право на самооборону.

"Латвия повторяет свое требование, чтобы Россия немедленно прекратила войну против Украины и полностью вывела свои вооруженные силы с международно признанной территории Украины", – подчеркнули в ведомстве.

Как известно, в течение недели системных ударов Украины по российским портам на Балтийском море, играющим ключевую роль для экспорта нефти, в ряде случаев ударные БПЛА залетели на территорию стран Балтии и Финляндии. В МИД Украины принесли извинения партнерам.

Утром 31 марта на территории Эстонии снова нашли разбившийся там беспилотник, всего воздушное пространство могли нарушить около десятка аппаратов.

В то же время Москва продвигает нарратив, что эти страны якобы разрешили Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по российским портам.