Глава Пентагону заявив, що найближчі дні війни проти Ірану "будуть вирішальними"

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що найближчі дні мають стати "вирішальними" у війні проти Ірану.

Як пише "Європейська правда", його цитує Reuters.

"У нас все більше і більше варіантів, а у них – все менше… Лише за один місяць ми встановили умови. Наступні дні будуть вирішальними", – сказав очільник Пентагону.

"Іран знає про це, і вони майже нічого не можуть з цим зробити з військової точки зору", – додав він.

Також Гегсет запевнив, що Вашингтон обізнаний про допомогу, яку Росія та Китай надають Ірану, і вживає відповідних заходів.

Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон готується до кількатижневих наземних операцій в Ірані; сотні бійців спецпризначення вже посилили американські війська на Близькому Сході.