Глава Пентагона заявил, что ближайшие дни войны против Ирана "будут решающими"

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ближайшие дни должны стать "решающими" в войне против Ирана.

31 марта Хегсет заявил, что следующие дни войны против Ирана должны стать решающими.

"У нас все больше и больше вариантов, а у них – все меньше... Только за один месяц мы установили условия. Следующие дни будут решающими", – сказал глава Пентагона.

"Иран знает об этом, и они почти ничего не могут с этим сделать с военной точки зрения", – добавил он.

Также Хегсет заверил, что Вашингтон осведомлен о помощи, которую Россия и Китай оказывают Ирану, и принимает соответствующие меры.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране; сотни бойцов спецназначения уже усилили американские войска на Ближнем Востоке.