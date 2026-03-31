Глава Пентагону запевняє, що США чинять опір російській допомозі Ірану

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон обізнаний про допомогу, яку Росія та Китай надають Ірану, і вживає відповідних заходів.

Про це, як пише "Європейська правда", Гегсет заявив під час пресбрифінгу.

На запитання журналістів про повідомлення про допомогу Ірану від Росії та Китаю Гегсет запевнив, що США "вирішують це питання", при цьому не оголошуючи про ці кроки публічно.

"Що стосується Росії та Китаю, ми точно знаємо, що вони роблять, що вони роблять або не роблять. Нам не потрібно публічно оголошувати, що це таке, але де необхідно, ми вирішуємо це питання, ми пом’якшуємо його наслідки або протистоїмо цьому лоб у лоб", – сказав очільник Пентагону.

Раніше головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас звинуватила Росію в наданні Ірану розвідувальної інформації, яка допомогла Тегерану вдарити по військових об’єктах США на Близькому Сході.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявляв, що отримав запевнення від Москви, що Росія не передає Ірану розвіддані.

За даними ЗМІ, Росія запропонувала США угоду, за якою Кремль припинив би передавати Ірану розвідувальну інформацію, таку як точні координати американських військових об’єктів на Близькому Сході, якщо Вашингтон припинить надавати Україні розвіддані про РФ. Стверджується, що США відмовилися від цієї пропозиції.