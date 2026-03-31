Великобритания направляет дополнительные войска и системы ПВО на Ближний Восток

Великобритания планирует направить дополнительное оборудование противовоздушной обороны и военных для оказания помощи своим союзникам на Ближнем Востоке в отражении иранских атак, сообщил министр обороны Джон Хили.

Как пишет "Европейская правда", заявление министра опубликовано на сайте британского правительства.

Во время визита в Саудовскую Аравию, Катар и Бахрейн Хили провел переговоры с союзниками по вопросам региональной безопасности на фоне конфликта между США, Израилем и Ираном.

По итогам встреч Великобритания объявила о решении развернуть в Саудовской Аравии наземную систему противовоздушной обороны Sky Sabre.

Также Лондон продолжит развертывание британских истребителей Typhoon в Катаре.

Кроме того, Великобритания направила многоцелевую пусковую установку в Бахрейн, где ее интегрируют в оборонные системы этой страны.

Гили сообщил журналистам, что британские военные помогут в установке, обучении и эксплуатации новых систем противовоздушной обороны в странах Персидского залива. Ожидается, что почти 1000 солдат будут развернуты по всему Ближнему Востоку, чтобы помочь укреплять противовоздушную оборону в регионе.

Напомним, во вторник американский президент Дональд Трамп в очередной раз выступил с резкой критикой в адрес ключевых европейских союзников, в частности Великобритании, обвинив их в недостаточной поддержке действий США на Ближнем Востоке.

16 марта Трамп заявил, что он "недоволен" Стармером за то, что тот сначала отказался отправить военную технику на Ближний Восток, когда началась американо-израильская операция против Ирана.

Перед началом операции США против Ирана Великобритания сначала отказала Вашингтону в разрешении на проведение ударов с таких баз, как Диего-Гарсия и Ферфорд, сославшись на международное право. Однако впоследствии Стармер уступил и заявил, что предоставит США доступ к Диего-Гарсии для "конкретных и ограниченных оборонных целей".