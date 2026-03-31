У Франції здивувалися заявою Трампа про недопуск американських літаків

У Франції заявили, що не змінювали своєї позиції щодо прольотів американських військових літаків над своєю територією, попри заяви президента США Дональда Трампа.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомило джерело в Єлисейському палаці.

Джерело зазначило, що заява американського лідера "викликала подив" у Єлисейському палаці.

Раніше Трамп поскаржився, що Франція заборонила літакам, що перевозять військову техніку, призначену для Ізраїлю, пролітати над своєю територією.

В Єлисейському палаці наголосили, що це рішення не є чимось новим, адже Франція дотримувалася такої позиції з першого дня війни на Близькому Сході.

Також ЗМІ повідомляли, що Італія відмовила США у доступі до своєї бази Сігонелла, що на Сицилії.

Згодом в уряді пояснили, що запит США на використання бази Сігонелла був відхилений Італією, оскільки йшлося про посадку бомбардувальників, що не передбачено двостороннім договором між країнами. Такий дозвіл спершу має схвалити італійський парламент.

Раніше стало відомо, що Іспанія заборонила використання свого повітряного простору літакам США, залученим до військової кампанії проти Ірану.