Во Франции удивились заявлению Трампа о запрете на пролет американских самолетов

Во Франции заявили, что не изменили своей позиции в отношении пролетов американских военных самолетов над своей территорией, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил источник в Елисейском дворце.

Источник отметил, что заявление американского лидера "вызвало удивление" в Елисейском дворце.

Ранее Трамп пожаловался, что Франция запретила самолетам, перевозящим военную технику, предназначенную для Израиля, пролетать над своей территорией.

В Елисейском дворце подчеркнули, что это решение не является чем-то новым, ведь Франция придерживалась такой позиции с первого дня войны на Ближнем Востоке.

Также СМИ сообщали, что Италия отказала США в доступе к своей базе Сигонелла на Сицилии.

Впоследствии в правительстве пояснили, что запрос США на использование базы Сигонелла был отклонен Италией, поскольку речь шла о посадке бомбардировщиков, что не предусмотрено двусторонним договором между странами. Такое разрешение сначала должен одобрить итальянский парламент.

Ранее стало известно, что Испания запретила использование своего воздушного пространства самолетам США, задействованным в военной кампании против Ирана.