Міністри ЄС в Бучі підкреслили необхідність повної відповідальності РФ за воєнні злочини

Міністри закордонних справ 26 країн Європейського союзу та Україна у спільній заяві до четвертої річниці російських розстрілів у Бучі наголосили на необхідності забезпечити повну відповідальність за воєнні злочини РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві.

Міністри підтвердили відданість забезпеченню повної відповідальності Росії за будь-які порушення міжнародного права в Україні, включаючи агресію.

У заяві також наголошується, що докази, зібрані після відходу російських військ з Бучі, підкреслюють необхідність забезпечити повну та всеосяжну відповідальність РФ.

У цьому контексті міністри привітали нещодавній прогрес щодо діяльності Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та створення Міжнародної компенсаційної комісії.

Як відомо, вранці 31 березня до Києва прибула європейська делегація на чолі із головною дипломаткою Європейського Союзу Каєю Каллас з нагоди вшанування пам’яті жертв російської агресії у Бучі.

До Києва в четверту річницю російських рострілів у Бучі також прибули спікери парламентів низки європейських країн.