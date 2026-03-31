Министры ЕС в Буче подчеркнули необходимость полной ответственности РФ за военные преступления

Министры иностранных дел 26 стран Европейского союза и Украины в совместном заявлении к четвертой годовщине российских расстрелов в Буче подчеркнули необходимость обеспечить полную ответственность за военные преступления РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении.

Министры подтвердили приверженность обеспечению полной ответственности России за любые нарушения международного права в Украине, включая агрессию.

В заявлении также отмечается, что доказательства, собранные после ухода российских войск из Бучи, подчеркивают необходимость обеспечить полную и всеобъемлющую ответственность РФ.

В этом контексте министры приветствовали недавний прогресс в деятельности Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и создании Международной компенсационной комиссии.

Как известно, утром 31 марта в Киев прибыла европейская делегация во главе с верховным дипломатом Европейского Союза Каей Каллас по случаю чествования памяти жертв российской агрессии в Буче.

В Киев в четвертую годовщину российских расстрелов в Буче также прибыли спикеры парламентов ряда европейских стран.