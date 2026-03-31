Сибіга обговорив з міністрами країн Балтії інциденти з українськими дронами

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом з колегами з Естонії, Латвії та Литви обговорив інциденти з "блукаючими" українськими дронами, які протягом кількох днів падали на території цих країн.

Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив у мережі X.

За словами Сибіги, міністри обговорили спільні виклики безпеці, що виникають внаслідок російської агресії проти України.

У цьому контексті глава українського МЗС висловив співчуття щодо нещодавніх інцидентів з дронами у країнах Балтії, а також запевнив у готовності України тісно співпрацювати для запобігання таким ризикам у майбутньому.

Дипломати обговорили протидію зусиллям Росії провокувати такі інциденти та використовувати їх у своїх пропагандистських цілях.

We had a constructive and friendly meeting with Baltic colleagues @Tsahkna @Braze_Baiba @BudrysKestutis in Kyiv.



I thanked them for coming to Ukraine and marking this date together with us, as well as for all of their staunch support for Ukraine.



We discussed shared security… – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 31, 2026

"Ми погодилися, що російський режим є корінною причиною нестабільності в нашому регіоні, і що всі форми ефективного тиску на агресора необхідно посилити, щоб наблизити мир", – додав Сибіга.

Перед цим міністр закордонних справ України повідомив, що, за даними розвідки, інциденти із дронами, які впродовж останніх кількох днів фіксували у балтійських країнах, свідомо спричинила Росія.

Останніми днями на південному сході Фінляндії в різних місцях знайшли три безпілотники, які ідентифікували як "заблукалі" українські апарати. Два підтверджено впали у неділю 28 березня, ще один знайшли 31 березня на кризі озера неподалік російського кордону.

В Естонії 31 березня знову знайшли заблукалий український безпілотник, що розбився там, всього повітряний простір могли порушити близько десятка апаратів.

Також повідомлялося, що під час серії ударів України по російських портах довкола Петербурга минулого тижня кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії. Перед тим дрон розбився у Литві.

В МЗС України перепросили перед державами Балтії та Фінляндією за ці випадки та зазначили, що це найімовірніше наслідок впливу російських засобів РЕБ.