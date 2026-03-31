МЗС: Росія навмисно спрямовує українські дрони в країни Балтії

Дані розвідки свідчать, що інциденти із дронами, які впродовж останніх кількох днів фіксували у Балтійських країнах, свідомо спричинила Росія.

Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної із головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас пресконференції у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

Сибіга заявив, що Україна ніколи не спрямовувала дрони проти Балтійських країн. Також він наголосив, що Україна працює із партнерами, аби убезпечити країни від таких інцидентів у майбутньому.

"Крім того, я з впевненістю можу заявити, що в усіх цих випадках йшлося про абсолютно свідомі та цілеспрямовані дії Росії", – акцентував Сибіга.

За його словами, наразі є дані розвідки, які свідчать про те, що РФ спеціально відхиляє дрони в країни Балтії "з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях".

"Я вдячний всім нашим партнерам, балтійцям, а також фінам, які разом із нами чітко заявляють: "Причина цих інцидентів у Росії". Саме російська війна створила всі ці загрози і саме Росію потрібно примусити до миру", – додав український міністр.

Останніми днями на південному сході Фінляндії в різних місцях знайшли три безпілотники, які ідентифікували як "заблукалі" українські апарати. Два підтверджено впали у неділю 28 березня, ще один знайшли 31 березня на кризі озера неподалік російського кордону. В усіх випадках ніхто не постраждав.

В Естонії 31 березня знову знайшли заблукалий український безпілотник, що розбився там, всього повітряний простір могли порушити близько десятка апаратів.

В МЗС України перепросили перед державами Балтії та Фінляндією за ці випадки та зазначили, що це найімовірніше наслідок впливу російських засобів РЕБ.