Сибига обсудил с министрами стран Балтии инциденты с украинскими дронами

Министр иностранных дел Андрей Сибига вместе с коллегами из Эстонии, Латвии и Литвы обсудил инциденты с "блуждающими" украинскими дронами, которые в течение нескольких дней падали на территории этих стран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил в сети X.

По словам Сибиги, министры обсудили общие вызовы безопасности, возникающие в результате российской агрессии против Украины.

В этом контексте глава украинского МИД выразил соболезнования в связи с недавними инцидентами с дронами в странах Балтии, а также заверил в готовности Украины тесно сотрудничать для предотвращения таких рисков в будущем.

Дипломаты обсудили противодействие попыткам России провоцировать такие инциденты и использовать их в своих пропагандистских целях.

We had a constructive and friendly meeting with Baltic colleagues @Tsahkna @Braze_Baiba @BudrysKestutis in Kyiv.



I thanked them for coming to Ukraine and marking this date together with us, as well as for all of their staunch support for Ukraine.



We discussed shared security… – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 31, 2026

"Мы согласились, что российский режим является коренной причиной нестабильности в нашем регионе, и что все формы эффективного давления на агрессора необходимо усилить, чтобы приблизить мир", – добавил Сибига.

Ранее министр иностранных дел Украины сообщил, что, по данным разведки, инциденты с дронами, которые в течение последних нескольких дней фиксировали в странах Балтии, сознательно спровоцировала Россия.

В последние дни на юго-востоке Финляндии в разных местах нашли три беспилотника, которые идентифицировали как "заблудившиеся" украинские аппараты. Два из них, как подтверждено, упали в воскресенье, 28 марта, еще один нашли 31 марта на льду озера недалеко от российской границы.

В Эстонии 31 марта снова нашли заблудившийся украинский беспилотник, разбившийся там, всего воздушное пространство могли нарушить около десятка аппаратов.

Также сообщалось, что во время серии ударов Украины по российским портам вокруг Петербурга на прошлой неделе несколько беспилотников "заблудились" на территории стран Балтии, два разбились в Латвии и Эстонии. До этого дрон разбился в Литве.

В МИД Украины принесли извинения странам Балтии и Финляндии за эти случаи и отметили, что это, скорее всего, следствие воздействия российских средств РЭБ.