Великобритания применит "аварийный тормоз" в визовой политике

Великобритания заявила, что заблокирует учебные визы для граждан четырех стран и приостановит выдачу рабочих виз для афганцев, используя так называемый "аварийный тормоз" для сдерживания роста количества заявлений о предоставлении убежища.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Иммиграция остается одним из наиболее политически чувствительных вопросов в Великобритании.

Министерство внутренних дел, которое намерено заблокировать учебные визы для граждан Афганистана, Камеруна, Мьянмы и Судана, заявило, что количество заявлений о предоставлении убежища от студентов из этих стран выросло более чем в пять раз между 2021 и 2025 годами.

Оно также отметило, что количество заявлений от афганцев на рабочие визы сейчас превышает количество выданных виз.

"Великобритания всегда будет предоставлять убежище людям, бегущим от войны и преследований, но наша визовая система не должна быть предметом злоупотреблений. Именно поэтому я принимаю беспрецедентное решение отказать в выдаче виз гражданам, которые пытаются воспользоваться нашей щедростью", – заявила министр внутренних дел Шабана Махмуд.

По данным правительства, количество заявлений о предоставлении убежища, поданных после въезда по легальным визам, с 2021 года выросло более чем в три раза и составило 39% от 100 тысяч человек, которые подали заявки в прошлом году.

Правительство заявило, что почти 16 тысяч граждан из четырех указанных стран в настоящее время получают поддержку из государственных средств, в том числе более 6 тысяч – в отелях, что увеличивает давление на расходы на размещение беженцев, которые, по оценкам правительства, составляют около $5,34 млрд в год.

Правительство подчеркнуло, что изменения вступят в силу 26 марта. Также там отметили, что правительство намерено создать новые ограниченные "безопасные и легальные пути" после стабилизации системы предоставления убежища.

