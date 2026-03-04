У Британії подали позов проти зведення "мегапосольства" Китаю

У Великій Британії асоціація мешканців 200-річного комплексу Royal Mint Court подала судовий позов, який спрямований на зупинення будівництва найбільшого посольства Китаю в Європі.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Асоціація мешканців Royal Mint Court офіційно подала судовий позов після того, як британський уряд надав Пекіну дозвіл на будівництво найбільшого посольства в Європі.

Вони стверджують, що величезна китайська амбасада в центрі Лондона обійдеться британським платникам податків у мільйони фунтів.

Китай, який у 2018 році придбав величезну ділянку, де колись карбували британську валюту, за 255 млн фунтів стерлінгів, може розпочати будівництво свого посольства, але буде змушений зупинити роботи, якщо оскарження групи буде успішним.

Вони стверджують, що дозвіл на будівництво було надано без повного врахування того, що саме буде побудовано.

Ризик пожежі від діяльності, пов'язаної з потенційно небезпечними матеріалами, "такими як приготування їжі або прання", також може "не тільки мати потенційно дуже серйозні наслідки для життя і здоров'я людей, але й бути руйнівним для будівлі, що перебуває під охороною держави".

Група також оскаржує рішення на тій підставі, що для зменшення ризику шпигунства британським платникам податків може знадобитися мільйони фунтів.

Вони також стверджують, що було незаконним з боку міністра у справах громад Стіва Ріда, який дав зелене світло цим планам, не враховувати, що заявником на використання є китайська держава, що, на їхню думку, є "очевидно істотним" для ухвалення рішення.

Нагадаємо, китайський уряд придбав Royal Mint Court у 2018 році, але його запити на дозвіл на будівництво нового посольства на цій ділянці були відхилені місцевою радою у 2022 році. Минулого року лідер Китаю Сі Цзіньпін попросив прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера втрутитися.

Минулого року уряд Британії взяв під свій контроль рішення щодо планування, і в лютому було проведено розслідування, щоб вислухати аргументи щодо того, чи слід затверджувати посольство.

Рішення про схвалення будівництва було заплановано на жовтень 2025 року. Але його неодноразово відкладали після численних звинувачень у шпигунстві та політичному втручанні з боку Китаю.

Зазначимо, Стармер з моменту свого вступу на посаду у 2024 році намагається налагодити відносини з Китаєм, Лондон і Пекін неодноразово обмінювалися звинуваченнями у шпигунстві.

Відтак у вівторок, 20 січня 2026 року, уряд Великої Британії дав згоду на будівництво Китаєм у Лондоні.