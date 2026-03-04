В Великобритании подали иск против строительства "мегапосольства" Китая

В Великобритании ассоциация жителей 200-летнего комплекса Royal Mint Court подала судебный иск, направленный на остановку строительства крупнейшего посольства Китая в Европе.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Ассоциация жителей Royal Mint Court официально подала судебный иск после того, как британское правительство предоставило Пекину разрешение на строительство крупнейшего посольства в Европе.

Они утверждают, что огромное китайское посольство в центре Лондона обойдется британским налогоплательщикам в миллионы фунтов.

Китай, который в 2018 году приобрел огромный участок, где когда-то чеканили британскую валюту, за 255 млн фунтов стерлингов, может начать строительство своего посольства, но будет вынужден остановить работы, если обжалование группы будет успешным.

Они утверждают, что разрешение на строительство было предоставлено без полного учета того, что именно будет построено.

Риск пожара от деятельности, связанной с потенциально опасными материалами, "такими как приготовление пищи или стирка", также может "не только иметь потенциально очень серьезные последствия для жизни и здоровья людей, но и быть разрушительным для здания, находящегося под охраной государства".

Группа также оспаривает решение на том основании, что для уменьшения риска шпионажа британским налогоплательщикам может потребоваться миллионы фунтов.

Они также утверждают, что было незаконным со стороны министра по делам общин Стива Рида, который дал зеленый свет этим планам, не учитывать, что заявителем на использование является китайское государство, что, по их мнению, является "очевидно существенным" для принятия решения.

Напомним, китайское правительство приобрело Royal Mint Court в 2018 году, но его запросы на разрешение на строительство нового посольства на этом участке были отклонены местным советом в 2022 году. В прошлом году лидер Китая Си Цзиньпин попросил премьер-министра Великобритании Кира Стармера вмешаться.

В прошлом году правительство Великобритании взяло под свой контроль решение по планированию, и в феврале было проведено расследование, чтобы выслушать аргументы о том, следует ли утверждать посольство.

Решение об одобрении строительства было запланировано на октябрь 2025 года. Но его неоднократно откладывали после многочисленных обвинений в шпионаже и политическом вмешательстве со стороны Китая.

Отметим, Стармер с момента своего вступления в должность в 2024 году пытается наладить отношения с Китаем, Лондон и Пекин неоднократно обменивались обвинениями в шпионаже.

Поэтому во вторник, 20 января 2026 года, правительство Великобритании дало согласие на строительство Китаем в Лондоне.