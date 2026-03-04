У Німеччині фіксують значне зростання оскаржень відмов у притулку

У Німеччині у 2025 році значно зросла кількість апеляцій, які подали до адміністративних судів шукачі притулку, чиї заяви були відхилені.

Про це свідчить аналіз, проведений Deutsche Richterzeitung (Німецька асоціація суддів), пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Аналіз свідчить, що кількість справ, поданих до адміністративних судів, подвоїлася між 2023 і 2025 роками.

Якщо у 2023 році 71 885 осіб, які шукають притулку, подали позови проти відхилених заяв про надання захисту, то у 2024 році ця кількість зросла до 100 494.

Вже у 2025 році кількість справ, поданих до судів, зросла до 143 221.

"Рекордна кількість справ і все більші затримки повинні стати остаточним сигналом для політиків", – заявив Свен Ребен, федеральний виконавчий директор Німецької асоціації суддів.

Хоча Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) приймає рішення щодо заяв про надання притулку швидше, ніж у 2023 році, відсоток відмов за останні роки зріс.

За даними асоціації, обидва ці фактори є причинами значного збільшення кількості позовів, поданих до адміністративних судів.

Нагадаємо, федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило про різке зниження кількості прохань надати притулок у 2025 році.

Наприкінці грудня писали, що Німеччина здійснила депортацію до Сирії засудженого сирійського громадянина – вперше від початку громадянської війни в країні у 2011 році.

Також Німеччина поновила депортації до Афганістану.