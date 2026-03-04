В Германии фиксируют значительный рост обжалований отказов в убежище

В Германии в 2025 году значительно возросло количество апелляций, которые подали в административные суды искатели убежища, чьи заявления были отклонены.

Об этом свидетельствует анализ, проведенный Deutsche Richterzeitung (Немецкая ассоциация судей), пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Анализ показывает, что количество дел, поданных в административные суды, удвоилось между 2023 и 2025 годами.

Если в 2023 году 71 885 лиц, ищущих убежища, подали иски против отклоненных заявлений о предоставлении защиты, то в 2024 году это количество выросло до 100 494.

Уже в 2025 году количество дел, поданных в суды, выросло до 143 221.

"Рекордное количество дел и постоянно растущие задержки должны стать окончательным сигналом для политиков", – заявил Свен Ребен, федеральный исполнительный директор Немецкой ассоциации судей.

Хотя Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) принимает решения по заявлениям о предоставлении убежища быстрее, чем в 2023 году, процент отказов за последние годы вырос.

По данным ассоциации, оба эти фактора являются причинами значительного увеличения количества исков, поданных в административные суды.

Напомним, федеральное министерство внутренних дел Германии сообщило о резком снижении количества просьб предоставить убежище в 2025 году.

В конце декабря писали, что Германия осуществила депортацию в Сирию осужденного сирийского гражданина – впервые с начала гражданской войны в стране в 2011 году.

Также Германия возобновила депортации в Афганистан.