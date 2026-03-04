Франция завершила первый репатриационный рейс с Ближнего Востока, готовит дополнительные

Первый самолет, организованный для возвращения граждан Франции из стран Ближнего Востока, прибыл в Париж.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France24.

Первый рейс, который власти Франции организовали для репатриации граждан, застрявших на Ближнем Востоке с начала войны, прибыл утром в среду в аэропорт имени Шарля де Голля из Омана.

Самолет авиакомпании Air France перевозил как сотрудников компании, так и клиентов, в частности семей с маленькими детьми и беременных женщин.

Министерство иностранных дел Франции зарезервировало около ста мест в самолете для наиболее "уязвимых групп" людей.

"Мы сосредотачиваемся на приоритетных группах: семьях с детьми, больных и тому подобное. Но наша цель – позволить гражданам Франции как можно скорее вернуться домой тем, кто этого желает", – заявила министр-делегат по делам франкофонии, международных партнерств и граждан Франции за рубежом Элеонора Каруа.

Каруа анонсировала дополнительные рейсы из стран Ближнего Востока.

По данным правительства, почти 400 тысяч граждан Франции, находящихся в регионе, попросили о репатриации.

Напомним, ряд европейских авиалиний в течение субботы 28 февраля отменили рейсы в аэропорты стран Ближнего Востока на ближайшие дни в связи с боевыми действиями в регионе.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Великобритании разрабатывает план эвакуации десятков тысяч британцев, которые застряли в странах Ближнего Востока во время военной эскалации в регионе.

Тем временем МИД Германии анонсировало чартерные рейсы для репатриации "уязвимых групп" туристов из стран Ближнего Востока, из-за чего столкнулось с критикой со стороны оппозиционных партий.