Іспанія направляє військовий літак на Близький Схід для репатріації своїх громадян

Уряд Іспанії відправить військово-транспортний літак Airbus 330 на Близький Схід для повернення своїх громадян, які застрягли в регіоні через перекриття повітряного простору.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Міністерства закордонних справ та оборони Іспанії підготували для операції військовий літак Airbus 330, який може вмістити понад 300 пасажирів.

Репатріація іспанців складається з двох етапів: виїзд наземним транспортом з країни, в якій вони зараз перебувають, до сусідньої країни з відкритим повітряним простором та подальше повернення до Іспанії військовим літаком.

Військово-повітряні сили країни мають у своєму розпорядженні більше літаків, готових до відправлення в регіон. Наступні рейси організують, як тільки з'являться нові групи іспанців, готових до репатріації.

Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес оцінив кількість громадян, що перебувають на Близькому Сході, у 30 тисяч осіб. Майже половина з них перебувають в Об'єднаних Арабських Еміратах, зокрема в Дубаї та Абу-Дабі.

Напередодні до Іспанії з Абу-Дабі повернулася перша група з приблизно 175 осіб. Їх доставили чартерним рейсом на цивільному літаку.

Як писала "Європейська правда", 4 березня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про початок операції з репатріації німців, які застрягли на Близькому Сході.

Раніше Вадефуль зіштовхнувся з критикою з боку опозиційних партій через недостатню підготовку до повернення громадян.

Повідомляли, що перший репатріаційний рейс завершила Франція.