Испания направляет военный самолет на Ближний Восток для репатриации своих граждан

Правительство Испании отправит военно-транспортный самолет Airbus 330 на Ближний Восток для возвращения своих граждан, которые застряли в регионе из-за перекрытия воздушного пространства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Министерства иностранных дел и обороны Испании подготовили для операции военный самолет Airbus 330, который может вместить более 300 пассажиров.

Репатриация испанцев состоит из двух этапов: выезд наземным транспортом из страны, в которой они сейчас находятся, в соседнюю страну с открытым воздушным пространством и дальнейшее возвращение в Испанию военным самолетом.

Военно-воздушные силы страны имеют в своем распоряжении больше самолетов, готовых к отправке в регион. Следующие рейсы организуют, как только появятся новые группы испанцев, готовых к репатриации.

Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес оценил количество граждан, находящихся на Ближнем Востоке, в 30 тысяч человек. Почти половина из них находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, в частности в Дубае и Абу-Даби.

Накануне в Испанию из Абу-Даби вернулась первая группа из примерно 175 человек. Их доставили чартерным рейсом на гражданском самолете.

Как писала "Европейская правда", 4 марта министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил о начале операции по репатриации немцев, которые застряли на Ближнем Востоке.

Ранее Вадефуль столкнулся с критикой со стороны оппозиционных партий из-за недостаточной подготовки к возвращению граждан.

Сообщалось, что первый репатриационный рейс завершила Франция.