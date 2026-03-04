У Литві хочуть впровадити новий механізм для контролю міграції та підтримки бізнесу

Президент Литви Гітанас Науседа пропонує створити новий механізм, за допомогою якого тимчасові дозволи на роботу для мігрантів будуть видаватися швидше і на пріоритетній основі, в основному на строк до двох років.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

За інформацією адміністрації президента, це будуть дозволи, які орієнтовані на національну безпеку. Вони не створюватимуть підстав для довгострокових відносин держави з працівником.

Крім того, іноземці не матимуть права на возз'єднання сім'ї або можливість стати постійними резидентами Литви.

На думку Науседи, важливо не шкодити бізнесу при управлінні міграційними потоками. Він впевнений, що ініціатива щодо тимчасових дозволів на роботу є відповідним компромісом.

"Суть цієї системи полягатиме в тому, що іноземці в межах встановленої квоти зможуть приїжджати тільки до конкретного роботодавця, не зможуть змінювати роботодавців у Литві та повинні будуть покинути Литву щонайменше на шість місяців після двох років перебування", – пояснив головний радник литовського президента з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс.

За словами Науседи, хоча Литва швидко наближається до середнього рівня Європейського Союзу за кількістю мігрантів і рівнем життя, країні не можна дозволити пережити ті ж явища, які відбуваються в інших європейських країнах в результаті їхньої міграційної політики.

"7,5% іноземців, які вже проживають у нашій країні, є значним тягарем. Ми не можемо дозволити, щоб населення Литви збільшувалося внаслідок різкого зростання кількості постійних іноземних резидентів. Це підірвало б нашу національну ідентичність", – додав він.

Нагадаємо, у 2024 році Латвія почала видворяти росіян, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не надали документи на отримання постійної посвідки на проживання в країні, для чого у тому числі потрібно було підтвердити базове володіння мовою.

Близько 80 росіянам не дозволили проживання з безпекових міркувань, попри складений мовний іспит.

Влітку 2025 року у Литві скасували тимчасовий дозвіл на проживання громадянину Росії за неодноразові поїздки до РФ та Білорусі, що є порушенням нових обмежень, які набули чинності в травні.

На початку 2026 року Державна прикордонна служба Литви заявила, що вторинна міграція з Латвії до Литви минулого року зросла більш ніж удвічі.