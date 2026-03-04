В Литве хотят внедрить новый механизм для контроля миграции и поддержки бизнеса

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает создать новый механизм, с помощью которого временные разрешения на работу для мигрантов будут выдаваться быстрее и на приоритетной основе, в основном на срок до двух лет.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

По информации администрации президента, это будут разрешения, которые ориентированы на национальную безопасность. Они не будут давать оснований для долгосрочных отношений государства с работником.

Кроме того, иностранцы не будут иметь права на воссоединение семьи или возможность стать постоянными резидентами Литвы.

По мнению Науседы, важно не вредить бизнесу при управлении миграционными потоками. Он уверен, что инициатива о временных разрешениях на работу является подходящим компромиссом.

"Суть этой системы будет заключаться в том, что иностранцы в пределах установленной квоты смогут приезжать только к конкретному работодателю, не смогут менять работодателей в Литве и должны будут покинуть Литву минимум на шесть месяцев после двух лет пребывания", – пояснил главный советник литовского президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матульонис.

По словам Науседы, хотя Литва быстро приближается к среднему уровню Европейского Союза по количеству мигрантов и уровню жизни, стране нельзя позволить пережить те же явления, которые происходят в других европейских странах в результате их миграционной политики.

"7,5% иностранцев, которые уже проживают в нашей стране, являются значительным бременем. Мы не можем позволить, чтобы население Литвы увеличивалось вследствие резкого роста количества постоянных иностранных резидентов. Это подорвало бы нашу национальную идентичность", – добавил он.

Напомним, в 2024 году Латвия начала выдворять россиян, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не предоставили документы на получение постоянного вида на жительство в стране, для чего в том числе нужно было подтвердить базовое владение языком.

Около 80 россиянам не разрешили проживание по соображениям безопасности, несмотря на сданный языковой экзамен.

Летом 2025 года в Литве отменили временный вид на жительство гражданину России за неоднократные поездки в РФ и Беларусь, что является нарушением новых ограничений, которые вступили в силу в мае.

В начале 2026 года Государственная пограничная служба Литвы заявила, что вторичная миграция из Латвии в Литву в прошлом году выросла более чем вдвое.