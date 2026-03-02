На Кіпрі евакуювали людей з аеропорту через загрозу дрона

Людей з аеропорту Пафоса на Кіпрі евакуювали після того, як радари зафіксували невідомий об’єкт, який, імовірно, був дроном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє державний мовник Кіпру RIK.

Зазначається, що о 12:25 за місцевим часом в аеропорту Пафоса було оголошено тривогу, оскільки радари зафіксували підозрілий дрон над летовищем.

Адміністрація аеропорту дала вказівку евакуювати як пасажирів, так і персонал.

Деталей щодо походження об’єкта поки не уточнюють. Інформація про дрон над аеропортом з'явилася після того, як на Кіпрі пролунала сирена, а винищувачі на авіабазі Королівських військово-повітряних сил Акротирі підняли у повітря.

Водночас по всьому Кіпру загалом було скасовано 60 авіарейсів через нестабільну ситуацію в регіоні. З них – 42 рейси з аеропорту Ларнаки, а 18 – з Пафоса.

Аеропорт Пафос розташований приблизно за 60 кілометрів від британської авіабази в Акротирі, яку вночі атакував іранський безпілотник.

Згодом в МЗС Британії уточнили, що удар був спрямований на злітно-посадкову смугу.

Кіпр, який зараз головує в Раді Європейського Союзу, переніс неформальне засідання міністрів європейських справ через атаку іранського дрона.