Турция заявила о сбитии баллистической ракеты, запущенной со стороны Ирана

Исправлено: в первоначальной версии новости было ошибочно указано, что ракету перехватила турецкая ПВО.

Министерство обороны Турции заявило о сбитии баллистической ракеты, летевшей из Ирана в направлении воздушного пространства страны.

Об этом говорится в заявлении турецкого оборонного ведомства, пишет "Европейская правда".

В среду, 4 марта, в Турции заявили о перехвате баллистической ракеты, которая была запущена из Ирана. Ее перехватили силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, расположенные в Восточном Средиземноморье, говорится в заявлении.

"Фрагмент боеприпаса, упавшего в районе Дёртйол провинции Хатай, идентифицирован как часть ракеты ПВО, которая перехватила угрозу после ее уничтожения в воздухе. В результате инцидента погибших или раненых нет", – заявили в Минобороны страны.

В Турции подчеркнули, что все необходимые шаги для защиты территории и воздушного пространства страны "будут предприняты решительно и без промедлений".

"Напоминаем, что оставляем за собой право ответить на любой враждебный акт, направленный против нашей страны", – отметили в оборонном ведомстве.

Турция призвала все стороны "воздержаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе".

"В этом контексте мы продолжим консультации с НАТО и другими союзниками", – добавили в Минобороны Турции.

Напомним, в понедельник, 2 марта, Кипр отменил заседание министров по делам ЕС после того, как иранский беспилотник нанес удар по британской авиабазе на острове.

В течение дня 2 марта стало известно о второй атаке беспилотников на британскую авиабазу в Акротири.

Из-за угрозы дрона эвакуировали людей из аэропорта города Пафос, что в 60 километрах от авиабазы.

Из-за инцидента с дронами Греция объявила об отправке двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр.