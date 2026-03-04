Латвія готує евакуаційні рейси для своїх громадян на Близькому Сході
Уряд Латвії працює над організацією авіарейсів для повернення з Близького Сходу своїх громадян, які застрягли там через війну.
Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".
МЗС Латвії оголосило, що у співпраці з Мінтранспорту готує розпорядження щодо організації евакуаційних рейсів для повернення латвійців з Близького Сходу, із залученням авіакомпанії airBaltic.
Прем’єрка Евіка Сіліня зі свого боку зазначила, що обговорює з очільницею МЗС, міністром транспорту та посольством Латвії в ОАЕ можливість організувати повернення латвійських громадян ближчим часом, коли для цього буде безпечне "вікно".
Як відомо, низка європейських авіаліній з суботи 28 лютого скасували рейси до аеропортів країн Близького Сходу у зв’язку з бойовими діями у регіоні.
МЗС Німеччини анонсувало чартерні рейси для репатріації вразливих груп туристів з країн Близького Сходу, через що зіштовхнулося з критикою з боку опозиційних партій.
До Парижа прибув перший рейс з репатрійованими французами; Італія повідомляла про низку рейсів протягом 3-4 березня.