Латвія готує евакуаційні рейси для своїх громадян на Близькому Сході

Уряд Латвії працює над організацією авіарейсів для повернення з Близького Сходу своїх громадян, які застрягли там через війну.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

МЗС Латвії оголосило, що у співпраці з Мінтранспорту готує розпорядження щодо організації евакуаційних рейсів для повернення латвійців з Близького Сходу, із залученням авіакомпанії airBaltic.

Прем’єрка Евіка Сіліня зі свого боку зазначила, що обговорює з очільницею МЗС, міністром транспорту та посольством Латвії в ОАЕ можливість організувати повернення латвійських громадян ближчим часом, коли для цього буде безпечне "вікно".

Як відомо, низка європейських авіаліній з суботи 28 лютого скасували рейси до аеропортів країн Близького Сходу у зв’язку з бойовими діями у регіоні.

МЗС Німеччини анонсувало чартерні рейси для репатріації вразливих груп туристів з країн Близького Сходу, через що зіштовхнулося з критикою з боку опозиційних партій.

До Парижа прибув перший рейс з репатрійованими французами; Італія повідомляла про низку рейсів протягом 3-4 березня.