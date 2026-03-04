Латвия готовит эвакуационные рейсы для своих граждан на Ближнем Востоке

Правительство Латвии работает над организацией авиарейсов для возвращения с Ближнего Востока своих граждан, которые застряли там из-за войны.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

МИД Латвии объявил, что в сотрудничестве с Минтранспорта готовит распоряжение по организации эвакуационных рейсов для возвращения латвийцев с Ближнего Востока, с привлечением авиакомпании airBaltic.

Премьер Эвика Силиня со своей стороны отметила, что обсуждает с главой МИД, министром транспорта и посольством Латвии в ОАЭ возможность организовать возвращение латвийских граждан в ближайшее время, когда для этого будет безопасное "окно".

Как известно, ряд европейских авиалиний с субботы 28 февраля отменили рейсы в аэропорты стран Ближнего Востока в связи с боевыми действиями в регионе.

МИД Германии анонсировал чартерные рейсы для репатриации уязвимых групп туристов из стран Ближнего Востока, из-за чего столкнулось с критикой со стороны оппозиционных партий.

В Париж прибыл первый рейс с репатриированными французами; Италия сообщала о ряде рейсов в течение 3-4 марта.