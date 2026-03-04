Путін пообіцяв віддати Сійярто двох полонених бійців ЗСУ з угорським громадянством

Кремлівський правитель Владімір Путін пообіцяв відпустити двох військовослужбовців Збройних сил України, які мають громадянство Угорщини.

Про це господар Кремля заявив на зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у Москві, повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі Путін вказав, що питання щодо полонених порушував у вівторок угорський прем’єр Віктор Орбан в ході телефонної розмови.

Правитель РФ також заявив, що вирішив звільнити двох осіб.

"Я прийняв рішення звільнити двох осіб. Ви зможете, як і просив прем'єр-міністр, забрати їх із собою – прямо в літак, на якому ви сюди прилетіли і на якому ви повернетеся до Будапешта", – сказав він, звертаючись до Сійярто.

Також варто зазначити, що Сійярто заявляв про виклик посла України через "насильницьке полювання" за угорцями для мобілізації.

А ще раніше глава угорського МЗС підтримав нелегальне переправлення українських чоловіків через кордон, оскільки, як він вважає, мобілізація в Україні заважає завершити розв’язану РФ війну.