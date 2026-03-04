Путин пообещал отдать Сийярто двух пленных бойцов ВСУ с венгерским гражданством

Кремлевский правитель Владимир Путин пообещал отпустить двух военнослужащих Вооруженных сил Украины, имеющих гражданство Венгрии.

Об этом хозяин Кремля заявил на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Москве, сообщает "Европейская правда".

Во время встречи Путин указал, что вопрос о пленных поднимал во вторник венгерский премьер Виктор Орбан в ходе телефонного разговора.

Правитель РФ также заявил, что решил освободить двух человек.

"Мною принято решение освободить двух человек. Вы сможете, как просил премьер-министр, забрать их с собой – прямо в самолет, на котором вы сюда прилетели и на котором вы вернетесь в Будапешт", – сказал он, обращаясь к Сийярто.

Также стоит отметить, что Сийярто заявлял о вызове посла Украины из-за "насильственной охоты" за венграми для мобилизации.

А еще ранее глава венгерского МИД поддержал нелегальную переправку украинских мужчин через границу, поскольку, как он считает, мобилизация в Украине мешает завершить развязанную РФ войну.