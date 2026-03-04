Каллас прокоментувала погрози Ірану атакувати цілі у Європі

Глава європейської дипломатії Кая Каллас прокоментувала погрози МЗС Ірану потенційними ударами по європейських містах і державах у випадку оборонних дій Європи.

Про це вона заявила в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

У контексті погрозу Ірану атакувати цілі в Європі Каллас вказала, що можливості Тегерану не є безмежними.

"Можливості Ірану не є безмежними, особливо якщо його великі союзники не надають підтримки. Як також заявляли американці, їхньою ціллю є ракетні установки та ракетні заводи. Тож здатність Ірану завдавати шкоди також, можливо, більш обмежена, ніж вони намагаються показати. Тому це завжди ще й боротьба наративів", – cказала вона.

У зв’язку з конфліктом на Близькому Сході, Каллас звернула увагу на загрози порушення ланцюгів постачання і торговельних маршрутів, а також "ризики міграційного тиску в наш бік".

"Це всі ті ризики, які маємо справді брати до уваги", – наголосила Каллас.

Також Каллас на тлі ескалації на Близькому Сході заявила про ризики того, що ситуація може вийти з-під контролю.

Повідомляли також, що 5 березня відбудеться неформальна відеоконференція міністрів закордонних справ Європейського Союзу, присвячена ситуації на Близькому Сході.