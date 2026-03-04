Каллас прокомментировала угрозы Ирана атаковать цели в Европе

Глава европейской дипломатии Кая Каллас прокомментировала угрозы МИД Ирана потенциальными ударами по европейским городам и государствам в случае оборонительных действий Европы.

Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

В контексте угрозы Ирана атаковать цели в Европе Каллас указала, что возможности Тегерана не безграничны.

"Возможности Ирана не безграничны, особенно если его крупные союзники не оказывают поддержки. Как также заявляли американцы, их целью являются ракетные установки и ракетные заводы. Поэтому способность Ирана наносить ущерб также, возможно, более ограничена, чем они пытаются показать. Поэтому это всегда еще и борьба нарративов", – сказала она.

В связи с конфликтом на Ближнем Востоке Каллас обратила внимание на угрозы нарушения цепочек поставок и торговых маршрутов, а также "риски миграционного давления в нашу сторону".

"Это все те риски, которые мы действительно должны принимать во внимание", – подчеркнула Каллас.

Также Каллас на фоне эскалации на Ближнем Востоке заявила о рисках того, что ситуация может выйти из-под контроля.

Сообщалось также, что 5 марта состоится неформальная видеоконференция министров иностранных дел Европейского Союза, посвященная ситуации на Ближнем Востоке.