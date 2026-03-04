ЗМІ: у Туреччині вважають, що не вони були ціллю балістичної ракети Ірану

У Туреччині переконані, що не вони були ціллю балістичної ракети, яка була випущена Іраном і була збита системами ППО НАТО, коли підлітала до турецького повітряного простору.

Як повідомляє "Європейська правда", про це AFP розповів анонімний посадовець.

За словами посадовця, Туреччина "не була ціллю" ракети, запущеної Іраном.

"Ми вважаємо, що вона була спрямована на базу в грецькій частині Кіпру, але відхилилася від курсу", – зазначив він.

Міністерство оборони Туреччини повідомило, що ракета пролетіла над Іраком і Сирією, перш ніж була збита системами протиповітряної і протиракетної оборони НАТО, дислокованими в східній частині Середземного моря.

За даними ЗМІ, ракету збив американський есмінець у Середземному морі, який є частиною системи протиповітряної оборони НАТО.

У НАТО засудили запуск Іраном балістичної ракети по Туреччині.