СМИ: в Турции считают, что не они были целью баллистической ракеты Ирана

В Турции убеждены, что не они были целью баллистической ракеты, которая была выпущена Ираном и сбита системами ПВО НАТО, когда подлетела к турецкому воздушному пространству.

Как сообщает "Европейская правда", об этом AFP рассказал анонимный чиновник.

По словам чиновника, Турция "не была целью" ракеты, запущенной Ираном.

"Мы считаем, что она была направлена на базу в греческой части Кипра, но отклонилась от курса", – отметил он.

Министерство обороны Турции сообщило, что ракета пролетела над Ираком и Сирией, прежде чем была сбита системами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированными в восточной части Средиземного моря.

По данным СМИ, ракету сбил американский эсминец в Средиземном море, который является частью системы противовоздушной обороны НАТО.

В НАТО осудили запуск Ираном баллистической ракеты по Турции.